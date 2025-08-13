In Oschersleben ist am Dienstag ein Mann bei einer Attacke mit einer Stichwaffe verletzt worden. Der Tatverdächtige stellte sich wenig später selbst der Polizei.

Oschersleben. – Am Dienstag ist in ein 38-Jähriger nach einem Angriff mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden, wie die Polizei meldet. Es werde vermutet, dass es sich bei der Tat in Oschersleben um einen Tötungsversuch handelt, teilte die Polizei mit.

Ein tatverdächtiger 39-Jährige habe sich gegen 11.30 Uhr zur Wohnung des Opfers in der Humboldtstraße begeben. Dort sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Im Verlauf des Streits stach der Verdächtige auf sein Opfer ein, so die Polizei. Er sei daraufhin vom Tatort geflüchtet.

Wenig später habe sich der 39-Jährige selbst bei der Polizei in Oschersleben gemeldet und die Tat angezeigt. Das 38-jährige Opfer sei im Krankenhaus behandelt worden.