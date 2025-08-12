Ein sechsjähriger Junge ist in Magdeburg von einem Auto erfasst worden, weil der Fahrer über eine rote Ampel gefahren war.

Magdeburg. – Am Montagabend ist ein Sechsjähriger in der Lübecker Straße in Magdeburg von einem Pkw angefahren worden, teilt die Polizei mit.

Nach aktuellem Kenntnisstand war der 27-jährige Autofahrer bei Rot über eine Ampel gefahren, während die Fußgängerampel bereits Grün zeigte.

An der Ampel wollte ein sechsjähriger Junge die Straße überqueren. Da der Autofahrer aber bei Rot fuhr, stieß er mit dem Kind zusammen, so die Polizei weiter.

Dabei erlitt der Sechsjährige eine Verletzung am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.