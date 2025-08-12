Ein betrunkener Autofahrer hat auf einem Supermarktparkplatz in Staßfurt die Packstation und zwei Autos gerammt, bevor er von Zeugen gestoppt wurde.

Staßfurt. – Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Löderburger Straße in Staßfurt eine Spur der Verwüstung hinterlassen, so die Polizei.

Demnach habe der 37-Jährige beim Auffahren auf den Parkplatz ein Gebüsch sowie eine Straßenbeleuchtung gestreift. Anschließend sei er gegen eine Packstation gestoßen und habe beim Einparken zwei andere Autos beschädigt, teilt die Polizei weiter mit.

Betrunkener Autofahrer hat Schlaftabletten genommen

Ein Augenzeuge habe den Mann schließlich aus seinem Auto geholt und die Fahrzeugschlüssel bis zum Eintreffen der Polizei an sich genommen.

Während der Unfallaufnahme sei den Beamten aufgefallen, dass der 37-Jährige erhebliche Gleichgewichtsstörungen hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Darüber hinaus gab er an, Schlaftabletten genommen zu haben, so die Polizei weiter.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Bis zu einer rechtlichen Entscheidung darf der Mann nun keine Kraftfahrzeuge mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen.