JVA Burg Nach Tod einer Besucherin: Politiker fordern Sicherheitsprüfung des Gefängnisses

Nach dem Tod einer Frau in einer „Liebeszelle“ drängen Politiker aus Sachsen-Anhalt auf eine Überprüfung der internen Abläufe des Hochsicherheitsgefängnisses Burg im Jerichower Land. Auch das Justizministerium in Magdeburg kündigt erste Schritte an.