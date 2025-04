Im Februar scheiterte das Bündnis Sahra Wagenknecht noch mit dem Einzug in den Bundestag. Nun will sich das BSW für die Landtagswahlen 2026 in Sachsen-Anhalt aufstellen. Wieso die Partei in diesem Bundesland besonders gute Chancen wittert.

Magdeburg/MZ - Nach dem verpassten Einzug in den Bundestag bei der Wahl im Februar will sich das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) voll auf die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt konzentrieren. In einem ersten Schritt sollen die Strukturen des Landesverbandes systematisch wachsen – auf einer Klausurtagung des BSW-Vorstands am Wochenende in Freyburg (Burgenlandkreis) soll der Aufbau neuer Regionalverbände in Sachsen-Anhalt geplant werden.