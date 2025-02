Nach der Bundestagswahl beginnt das Rechnen in Sachsen-Anhalt: Denn die rechtsextreme AfD und das BSW kommen zusammen auf 48 Prozent. Schon 2026 ist Landtagswahl - nähern sich die zwei Parteien nun an?

AfD und BSW kommen in Sachsen-Anhalt auf 48 Prozent - wäre 2026 eine Koalition denkbar?

Nach Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/MZ - Eröffnen sich für Sachsen-Anhalts AfD in diesen Tagen neue Machtoptionen? Das Ergebnis der Bundestagswahl erlaubt jedenfalls neue Rechenspiele in der Parteizentrale: Denn würde die Landtagswahl 2026 mit demselben Ergebnis wie die Bundestagswahl am Sonntag ausgehen, könnte die AfD zumindest theoretisch mit einem neuen potenziellen Koalitionspartner dastehen – dem BSW.