Nach Flucht aus Kiew: Wie Viktoriia Horobchuk ihr Trauma aufarbeitet

Viktoriia Horobchuk erzählte in der MZ ihre dramatische Flucht mit zwei Kindern aus Kiew. Jetzt ist sie in eine Wohnung in Halle gezogen. Es ist ein Stück Normalität in der Fremde. Doch die 35-Jährige muss ein Trauma bearbeiten.

Halle/MZ - Im dunklen Treppenhaus steht eine Tür offen. Viktoriia Horobchuk, weißer Pullover und helle Jeans, lehnt am Rahmen und winkt zu sich in die Wohnung herein. Hinter ihr hängt ein Schild an der Wand: „Herzlich willkommen in unserem Zuhause“.