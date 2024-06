100 Millionen Euro hat das Biotech-Unternehmen Wacker in Halle in eine Hightech-Produktion für mRNA-Wirkstoffe investiert. Die sollen künftig als Impfung bei einer Pandemie helfen – und auch gegen Krebs.

Schlüsselrolle in der nächsten Pandemie: Wacker eröffnet neues mRNA-Zentrum in Halle

Im neuen Wacker-Gebäude in Halle wird unter hochreinen Bedingungen mit Schutzkleidung gearbeitet.

Halle/MZ. - Sachsen-Anhalt wird im Fall einer neuen Pandemie eine Schlüsselrolle in der Produktion von Impfstoffen einnehmen. Das Biotech-Unternehmen Wacker hat am Montag in Halle einen hochmodernen Neubau auf dem Weinberg-Campus eingeweiht. Als Teil der Pandemiebereitschaft der Bundesregierung soll damit bei Bedarf innerhalb von kurzer Zeit die Produktion von jährlich 80 Millionen Vakzin-Dosen auf Basis von mRNA möglich sein.