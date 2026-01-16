weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Wie Sachsen-Anhalt reist: „Mich hat das Warten gestört“: Wie Julia Keil in Merseburg die Reiseberatung revolutioniert

Wie Sachsen-Anhalt reist „Mich hat das Warten gestört“: Wie Julia Keil in Merseburg die Reiseberatung revolutioniert

Die 37-jährige Julia Keil hat ein Unternehmen gegründet. Ihr Konzept ist fast einzigartig in Sachsen-Anhalt. Wie das Geschäft der mobilen Reiseberatung funktioniert.

Von Lisa Garn 16.01.2026, 06:00
Frei von Öffnungszeiten: Julia Keil hat sich 2022 selbständig gemacht.
Frei von Öffnungszeiten: Julia Keil hat sich 2022 selbständig gemacht. Foto: Sieler

Merseburg/MZ. - Wer verreisen will, bucht oft online oder lässt sich im Reisebüro beraten. Doch in Sachsen-Anhalt kommt langsam auch ein anderer Trend an: die mobile Reiseberatung. Die Berater arbeiten von zu Hause aus, der Kontakt läuft über Mails, Telefon oder Whatsapp. Die Angebote werden zugeschickt, Kunden können sie durchsehen, wann es passt.