Die 37-jährige Julia Keil hat ein Unternehmen gegründet. Ihr Konzept ist fast einzigartig in Sachsen-Anhalt. Wie das Geschäft der mobilen Reiseberatung funktioniert.

„Mich hat das Warten gestört“: Wie Julia Keil in Merseburg die Reiseberatung revolutioniert

Frei von Öffnungszeiten: Julia Keil hat sich 2022 selbständig gemacht.

Merseburg/MZ. - Wer verreisen will, bucht oft online oder lässt sich im Reisebüro beraten. Doch in Sachsen-Anhalt kommt langsam auch ein anderer Trend an: die mobile Reiseberatung. Die Berater arbeiten von zu Hause aus, der Kontakt läuft über Mails, Telefon oder Whatsapp. Die Angebote werden zugeschickt, Kunden können sie durchsehen, wann es passt.