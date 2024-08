Magdeburg/MZ - Eine im Landtag geplante Reise hochrangiger Politiker in die Schweiz wird vorerst nicht stattfinden. Das kündigte CDU-Fraktionschef Guido Heuer am Donnerstag auf MZ-Nachfrage an. Geschmiedet wurden die Reisepläne vom Ältestenrat. Dem Gremium gehören die Fraktionsvorsitzenden und die Parlamentarischen Geschäftsführer der Landtagsfraktionen sowie der Landtagspräsident an.

