Das neue Schuljahr beginnt. Viele Schüler hatten jedoch auch in den Sommerferien Unterricht - in einem der 67 Lerncamps des Landes. Bei einem Besuch in Halle zeigt sich, dass dabei nicht nur im Klassenraum gesessen wird.

Formeln und Freibad - warum hunderte Schüler schon in den Sommerferien in die Schule gingen

Die Aufgabe, die Monika Hartkopp ihren Schülern präsentiert, könnte auch ein tschechisches Gedicht sein. Zumindest schauen die Zehntklässler erst einmal so, als wären die Zahlen und Variablen an der Tafel für sie nur böhmische Dörfer. „Wir wollten ja die binomischen Formeln in die andere Richtung anwenden“, ruft die Lehrerin ihren Schützlingen ins Gedächtnis. Und so langsam platzt der Knoten. Georg meldet sich und löst den ersten Teil der Aufgabe. Leonie macht den Rest. „Sehr gut, vor allem, weil das ja auch Stoff in euren Abschlussprüfungen ist“ meint Hartkopp.