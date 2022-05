Leitfaden für Gendersprache: Sachsen-Anhalts Landtag lernt das *

Magdeburg - Auf Grünen-Parteitagen gehört er zum guten Ton, in den „Tagesthemen“ ist er ebenfalls zu hören – jetzt macht sich auch der Landtag von Sachsen-Anhalt mit dem sogenannten Asterisk vertraut, auch Genderstern genannt. In offiziellen Parlamentsprotokollen darf künftig von „Bürger*innen“, „Ärzt*innen“ und „Verkäufer*innen“ die Rede sein. Das sieht ein neues Regelwerk vor, das Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) auf den Weg gebracht hat. Das Sternchen wird immer dann protokolliert, wenn ein Redner oder eine Rednerin diese Formulierung selbst benutzt hat, also an der entsprechenden Stelle mitten im Wort bewusst eine winzige Sprechpause gesetzt hat.

