Birgit Pitschmann wurde entlassen, weil sie eine längere Arbeitszeit ablehnt. In der vergangenen Woche war sie zur Rückkehr in den Schuldienst bereit - nun hat sie es sich anders überlegt.

Lehrerin aus der Altmark will Zusatzstunde nun doch nicht leisten

Magdeburg/MZ - Ein vom Arbeitsgericht Stendal eingefädelter Vergleich im Streit zwischen einer Altmärker Grundschullehrerin und dem Landesschulamt ist geplatzt. Anders als angekündigt wird die 60-Jährige damit nun doch nicht in der kommenden Woche in den Schuldienst zurückkehren. In dem Streit geht es um die vom Land angeordnete zusätzliche Unterrichtsstunde pro Woche, die Lehrer seit gut einem Jahr erbringen müssen.