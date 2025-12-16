Unter scharfer Kritik der Opposition stimmt die Mehrheit der Abgeordneten für eine Notsituation - und damit für neue Schulden. Warum ein Christdemokrat gezielt den Saal verließ.

Landtag von Sachsen-Anhalt ruft auch für 2026 die Corona-Notlage aus

Der Landtag während der Notlagen-Debatte. Für Finanzminister Michael Richter sind die Corona-Folgen noch nicht bewältigt.

Magdeburg/MZ - Das Regierungsbündnis aus CDU, SPD und FDP im Landtag von Sachsen-Anhalt hat auch für 2026 eine außergewöhnliche Notlage ausgerufen und damit den Weg für neue Schulden freigemacht. Begründet wird das mit noch zu erledigenden staatlichen Aufgaben nach der Corona-Pandemie. Die Oppositionsparteien AfD, Linke und Grüne stimmten dagegen.