  4. Streit um Weihnachtsmarkt: Landesverwaltungsamt leitet Disziplinarverfahren gegen Magdeburger Rathauschefin Borris ein

Sollte ein privater Weihnachtsmarkt in Magdeburg mit Brandschutzauflagen benachteiligt werden? Das Landesverwaltungsamt in Halle prüft diese Vorwürfe ab sofort in einem Disziplinarverfahren gegen Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Von Jan Schumann 09.10.2025, 15:06
Das Landesverwaltungsamt hat ein Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) eingeleitet.
Das Landesverwaltungsamt hat ein Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) eingeleitet. (Foto: Uli Lücke)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesverwaltungsamt hat ein Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) eingeleitet. Das bestätigte ein Sprecher der Aufsichtsbehörde in Halle der MZ am Donnerstag. Borris sei über den Schritt bereits informiert worden, erklärte die Behörde.