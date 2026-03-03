weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Kritik in Debatte von CDU bis Linke: Parteien werfen AfD Filz vor

Steuergeld für Verwandte „Tarnen, Täuschen, Tricksen“ - Parteien nehmen im Landtag AfD-Filz ins Visier

Redner von CDU bis Linke fordern von der AfD Transparenz - diese holt zum Gegenschlag aus. Welche Vorwürfe Fraktionschef Oliver Kirchner erhebt.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 04.03.2026, 14:09
AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner weist bei der Debatte die Vorwürfe zur Vetternwirtschaft seiner Partei im Landtag von Sachsen-Anhalt zurück.
AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner weist bei der Debatte die Vorwürfe zur Vetternwirtschaft seiner Partei im Landtag von Sachsen-Anhalt zurück. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Magdeburg/MZ - Ein Platz, das ist auffällig in dieser Debatte, bleibt frei. Tobias Rausch, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, fehlt – also gerade der Mann, der bundesweit zum Gesicht für die AfD-Affäre um Vetternwirtschaft wurde.