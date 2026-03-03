Redner von CDU bis Linke fordern von der AfD Transparenz - diese holt zum Gegenschlag aus. Welche Vorwürfe Fraktionschef Oliver Kirchner erhebt.

„Tarnen, Täuschen, Tricksen“ - Parteien nehmen im Landtag AfD-Filz ins Visier

AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner weist bei der Debatte die Vorwürfe zur Vetternwirtschaft seiner Partei im Landtag von Sachsen-Anhalt zurück.

Magdeburg/MZ - Ein Platz, das ist auffällig in dieser Debatte, bleibt frei. Tobias Rausch, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, fehlt – also gerade der Mann, der bundesweit zum Gesicht für die AfD-Affäre um Vetternwirtschaft wurde.