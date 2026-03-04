Seit Mittwochmorgen wird die 13-jährige Nele K. aus Burg vermisst. Sie kam nicht an ihrer Schule an. Wer hat das Mädchen gesehen?

13-Jährige aus Burg wird vermisst: Wer hat Nele K. gesehen? (Foto im Text)

Burg. – Seit Mittwochvormittag wird in Burg die 13-jährige Nele K. vermisst, teilt die Polizei mit. Das Mädchen habe das Haus gegen 6.45 Uhr verlassen, sei jedoch nicht an der Gemeinschaftsschule "Am Park" in Möckern angekommen.

Weiter heißt es, dass die 13-Jährige um 7.51 Uhr in Prödel in einen Zug gestiegen ist und anschließend in einem anderen Zug in Richtung Erfurt unterwegs war. Die Polizei geht davon aus, dass Nele K. in Richtung Frankfurt (Main) fährt.

Vermisst: Polizei sucht Mädchen aus Burg

Das Mädchen ist 1,66 Meter groß, von kräftiger Statur. Sie hat schulterlange, dunkelblonde Haare sowie auffällig längere künstliche Fingernägel.

Als sie das letzte Mal gesehen wurde, trug sie eine schwarze Softshelljacke, schwarze Turnschuhe der Marke "Skechers", eine dunkelblaue Jeans und führte einen schwarzen Rucksack der Marke "Adidas" mit sich.

Wer hat Nele K. aus Burg gesehen? (Foto: Polizei)

Die Suchmaßnahmen der Polizei waren bisher erfolglos. Wer hat Nele K. gesehen und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.