Stendal. – Ein Mann ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der B189 zwischen Osterburg und Stendal schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach war sein Sattelzug auf der Bundesstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Infolgedessen sei der Lkw in den Straßengraben gefahren und dort gegen einen Baum geprallt, so die Polizei.

Der 34-jährige Fahrer sei bei dem Aufprall schwer verletzt worden. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Sattelzug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in fünfstelliger Höhe.