Kommentar zur Weihnachtsbeleuchtung: Jede Kilowattstunde zählt

Auch Halle will in diesem Jahr bei der Weihachtsbeleuchtung sparen.

Halle/MZ - - In der Diskussion über die Beleuchtung zur Weihnachtszeit gehen die Meinungen auseinander: Die einen sehen darin unnütze Energieverschwendung, die anderen wollen an weihnachtlichen Traditionen gerade in Krisenzeiten festhalten. Die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben dabei für sich gute Kompromisse mit einer Reduzierung gefunden: Ein vollständiger Verzicht ist Bürgern auch nicht zumutbar – eine Festtagsbeleuchtung wie immer aber eben nicht mehr vertretbar.