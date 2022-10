Licht aus zum Advent? Wie die Städte bei der Beleuchtung sparen

Sparzwang in den Kommunen: Für die Lichterwelt in Magdeburg, hier im vergangenen Jahr, soll 20 Prozent Strom eingespart werden.

Halle/MZ - - Die Tage werden kürzer, die Stapel mit Weihnachtsgebäck in den Supermärkten immer höher. Langsam träufelt ins Bewusstsein Vieler: Es ist bald Weihnachten. Und zur wohligen Atmosphäre in der Adventszeit gehören auch die Märkte, die Buden, die Beleuchtung. Diesmal sind diese weihnachtlichen Traditionen vielleicht wichtiger denn je: In Zeiten sich überlagernder Krisen sehnen sich die Menschen nach Licht in der Dunkelheit des Winters. Doch überall im Land stecken Kommunen und Marktbetreiber in der Zwickmühle: Die Energiekrise bestimmt den Alltag, Bürger und Städte sparen Strom und Gas, wo es geht. Und dann sollen die Plätze, Straßen und Gassen an Weihnachten wie gewohnt beleuchtet werden?