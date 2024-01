Würde die GDL die schwierigen Arbeitsbedingungen der Lokführer stärker in den Mittelpunkt rücken, hätten sicher viele mehr Verständnis für ihren Arbeitskampf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Für 555 Euro mehr Lohn nur noch 35 Wochenstunden arbeiten – Lokführer sind geldgierige Raffkes, die die ganze Republik in Geiselhaft nehmen. Dieser Eindruck kann leicht entstehen bei einem oberflächlichen Blick auf den Streik der Gewerkschaft GDL. Das stimmt aber so nicht. Indem sie umstandslos das Land lahmlegen können, haben Lokführer tatsächlich eine Macht, von der andere Berufsgruppen nur träumen können. Sie sollten deren Einsatz sorgsam abwägen, sorgsamer als bisher. Was dabei aber untergeht: Lokführer haben auch eine extrem hohe Verantwortung für die ihnen täglich anvertrauten Menschen und Güter; und das bei einer Tätigkeit, die häufiger krank macht als andere.