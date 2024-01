Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Nach dem Streik ist vor dem Streik. Kaum hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am vergangenen Freitag ihren Ausstand beendet, drohte Gewerkschaftschef Claus Weselsky neuerliche Arbeitsniederlegungen an: Sollte die Deutsche Bahn kein neues Angebot vorlegen, werde der nächste Streik „länger und härter“. Was in der aufgeheizten Tarifauseinandersetzung untergeht: Wie belastend ist der Lokführer-Job eigentlich? Daten der Barmer-Ersatzkasse zeigen, dass die Arbeit im Führerstand häufiger krank macht als andere Berufe.