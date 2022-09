Kommentar zu geplanten Extrakosten im Landtag: Instinktlose Finanzspritze

Das Gebäude des Landtags von Sachsen-Anhalt in Magdeburg.

Magdeburg/MZ - Wenn es um das Geld der Landeskasse Sachsen-Anhalts geht, haben die 97 Abgeordneten im Landtag eine einzigartige Rolle: Die Volksvertreter haben nicht nur auf dem Papier das sogenannte Budgetrecht – tatsächlich haben sie Jahr für Jahr die Macht, über die Geldverteilung in Sachsen-Anhalt zu bestimmen. Automatisch geraten die Abgeordneten so auch Jahr für Jahr in einen besonders sensiblen Bereich: Wie halten sie es mit der eigenen Finanzausstattung?