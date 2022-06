Kommentar: Gezielter Nebel über dem Stasi-Job

Ein Land ohne freie Meinungsäußerung, ohne Rechtsstaat, ohne Demokratie: Die 1989 untergegangene sozialistische Diktatur duldete keinen Widerspruch, und das System schien vielen Menschen alternativlos. Das sollte jeder bedenken, der ohne eigenes Erleben über DDR-Lebensläufe urteilt - auch jetzt im Fall Guido Henke. Niemand, der in Freiheit aufwachsen durfte, kann mit Sicherheit sagen, wie er sich selbst verhalten hätte. Auch bei Stasi-Kontakten war die Bandbreite des Verhaltens riesig: mutige Verweigerung, erpresstes Mitläufertum, überzeugtes Mitwirken am Unterdrücken anderer - all das gab es.

