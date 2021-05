Kommentar : AfD-Mitglieder sollen auf Nazi-Sprech verzichten - eine ironische Wendung

Der Landesvorstand der AfD beschwört die Mitglieder, auf Nazi-Vokabular zu verzichten: Das ist wahrlich eine ironische Wendung. Ausgerechnet die Partei, die stets lauthals über Sprechverbote klagt, setzt nun selbst Wörter auf den Index. Das Thema Nationalsozialismus soll die Partei sogar völlig aussparen - sicher ist sicher.

Beginnt jetzt die Entnazifizierung der Partei? Kehrt sie zurück zu ihren wirtschaftsliberalen und nationalkonservativen Anfängen? Weit gefehlt. Der Appell zur Mäßigung ist nichts als eine Panikreaktion. Seit der vergangenen Woche weiß der AfD-Landesverband, dass der Verfassungsschutz die gesamte interne Kommunikation abhören kann. Und die Parteioberen werden am besten wissen, was dort alles kursiert. Schon die bislang bekanntgewordenen Entgleisungen sagen alles: Antisemitismus, antidemokratische Verachtung politischer Gegner, Verharmlosung des Nationalsozialismus, Gewaltfantasien. Zur eigenen Absicherung will die AfD nun schnell Kreide fressen.

An den Bestrebungen der Partei ändert das nichts. Mit Hans-Thomas Tillschneider hat die Basis ganz bewusst einen Vertreter der extremen Rechten zum Vizevorsitzenden gemacht. Die Partei ist, wie sie ist - selbst wenn sie ab sofort vorsichtiger formulieren sollte. (mz)

