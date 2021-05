Beobachtung durch Verfassungsschutz: AfD will Nazisprache unterbinden und Land abmahnen

Magdeburg - Die AfD in Sachsen-Anhalt hat ihre eigene Basis aufgefordert, dem Verfassungsschutz kein Belastungsmaterial zu liefern und sich sprachlich zu mäßigen. In einer der MZ vorliegenden E-Mail empfiehlt der Landesvorstand den 1.400 Mitgliedern, über den Nationalsozialismus am besten gar nicht mehr zu ...

Die AfD in Sachsen-Anhalt hat ihre eigene Basis aufgefordert, dem Verfassungsschutz kein Belastungsmaterial zu liefern und sich sprachlich zu mäßigen. In einer der MZ vorliegenden E-Mail empfiehlt der Landesvorstand den 1.400 Mitgliedern, über den Nationalsozialismus am besten gar nicht mehr zu sprechen.

Die AfD reagiert damit auf ihre Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Die MZ hatte berichtet, dass die Behörde den Landesverband bereits seit dem 12. Januar als „rechtsextremen Verdachtsfall“ führt und deshalb mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet.

AfD will das Land abmahnen

Dagegen will die Partei auch juristisch vorgehen. Laut Landesvorstand ist die Kölner Anwaltskanzlei Höcker beauftragt, den Verfassungsschutz abzumahnen. Das wäre die Vorstufe zu einer Klage vor Gericht.

Die E-Mail des AfD-Vorstands macht den Mitgliedern detaillierte Empfehlungen, welche Begriffe und Themen künftig tabu sein sollen. Ganz oben auf der Liste: der Nationalsozialismus. „Niemand von uns will die NS-Herrschaft verharmlosen. Unterlasst daher Äußerungen, die als Verharmlosung der NS-Herrschaft verstanden werden können. Es ist am besten, das Thema zu meiden.“

Auf dem Index stehen zudem die Nazibegriffe „Umvolkung“ und „Volkstod“ sowie die abwertende Formulierung „Passdeutsche“. Diese Wörter „sollten nicht mehr verwendet werden“, fordert der AfD-Vorstand. Die Formulierungen sind bei Rechtsextremisten beliebt, die das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht ablehnen und nur Menschen deutscher Abstammung als Deutsche akzeptieren. Die Begriffe knüpfen zudem an die Verschwörungstheorie an, das deutsche Volk solle durch gezielte Einwanderung ausgelöscht werden.

AfD-Landesvorsitzender Tillschneider bedient sich des ‚Nazi-Sprechs‘

Zu jenen, die eine derartige Sprache pflegen, gehört der stellvertretende Landesvorsitzende Hans-Thomas Tillschneider. In einem bis heute sichtbaren Facebook-Post schrieb er 2016: „‚Umvolkung‘ ist kein ‚Nazi-Sprech‘, sondern ein treffender und sachangemessener Begriff für das, was gerade in unserem Land geschieht.“ 2017 forderte Tillschneider von der in Deutschland geborenen Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoğuz (SPD), sie solle dorthin gehen, „woher sie gekommen ist“.

Auch in Sachen Islam gibt der AfD-Vorstand eine Ermahnung an die Mitglieder. Diese sollten „beachten“, dass die Glaubensfreiheit und die Gewährleistung der freien Religionsausübung aus dem Grundgesetz „auch für Muslime gelten“.

Die E-Mail belegt die Sorge der AfD-Spitze, dass der Verfassungsschutz durch die jetzt mögliche nachrichtendienstliche Ausforschung Belege für verfassungsfeindliche Bestrebungen finden könnte. Vorsicht sei geboten, weil die Landesbehörde „in böswilliger Interpretation oder aufgrund eines linkslastigen Verständnisses der Verfassung“ auch unproblematische Begriffe beanstanden könne, heißt es. „Je weniger unnötige Angriffspunkte wir dem Verfassungsschutz bieten, desto höher sind unsere Erfolgschancen vor Gericht.“

Für Beamte geht es um viel

Gleichzeitig versucht die Spitze, den Mitgliedern die Sorge vor persönlichen Nachteilen zu nehmen. Zwar sei der Status der Partei als rechtsextremer Verdachtsfall für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst „disziplinarrechtlich irrelevant“, heißt es in dem Schreiben. Allerdings wird eingeräumt, dass Beamten-Anwärtern und Beamten auf Probe die Ernennung auf Lebenszeit verweigert werden könnte. Auch Beförderungen stehen auf dem Spiel.

Anders als Angestellte haben Beamte eine besondere Treuepflicht gegenüber dem Staat. Auch außerhalb des Dienstes müssen sie für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten. Wegen der bundesweit drohenden Beobachtung der AfD gibt es bereits Parteiaustritte. So ist die Gesamt-Mitgliederzahl erstmals seit fünf Jahren wieder gesunken. (mz)