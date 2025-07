Gefährliche Droge auf dem Vormarsch: Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt konsumieren Kokain. Es gilt als Stoff der Leistungsstarken. Doch Sara Melcher aus Halle hat die Sucht kaputt gemacht. Eine Begegnung nach dem großen Absturz.

„Ich war ganz unten“: Wie Sara Melcher aus Halle in die Kokain-Sucht rutschte

Koks-Konsum in Sachsen-Anhalt

Zwei Jahre steckte die 46-jährige Sara Melcher aus Halle tief in der Kokainsucht. Im Januar hat sie ihren Drogen-Entzug geschaffft.

Halle (Saale). - Sie ist weit vor der verabredeten Zeit am Treffpunkt. Sara Melcher setzt sich auf eine Bank und beobachtet Menschen, die in der Psychiatrischen Institutsambulanz der Uniklinik Halle ein- und ausgehen. Sie hört in sich hinein: Wie ist ihr Gefühl heute? Kann sie über sich erzählen?