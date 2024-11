Magdeburg/MZ - Mit einer Kurskorrektur in der Haushaltspolitik sichert die Regierungskoalition in Magdeburg die Fortführung der Städtebauförderung in bisheriger Höhe. Eine Kürzung, die die Kommunen über die nächsten Jahre 46 Millionen Euro gekostet hätte, ist damit vom Tisch. Das verkündeten Baupolitiker der drei Regierungsparteien am Freitag.

