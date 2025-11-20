weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Nahverkehr Kein Bahnticket aus Geldnot? Mehr „Schwarzfahrer“ in Sachsen-Anhalt erwischt

Seit Ende der Corona-Pandemie stellen Schaffner in Zügen und Trams in Sachsen-Anhalt wieder mehr Fahrgäste ohne Tickets fest. Warum den sogenannten Schwarzfahrern empfindliche Strafen drohen und welche Rolle die Ticketpreise dabei spielen.

Von Max Hunger 20.11.2025, 06:00
Wer ohne Ticket mit der Bahn fährt, zahlt in der Regel zunächst 60 Euro. In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Schwarzfahrer zuletzt gestiegen. (Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Halle/MZ - Das Neun-Euro-Ticket ist passé, das Deutschlandticket manchen offenbar zu teuer: Kontrolleure in Sachsen-Anhalt haben in Zügen und Straßenbahnen wieder mehr sogenannte Schwarzfahrer erwischt. Bis September zählten die Verkehrsbetriebe in Zügen im Land rund 3.200 Fahrgäste ohne Ticket, wie die Bundespolizei auf MZ-Anfrage mitteilte. Das entspricht rechnerisch einem Anstieg um etwa einem Viertel zum Vorjahreszeitraum.