Seit Ende der Corona-Pandemie stellen Schaffner in Zügen und Trams in Sachsen-Anhalt wieder mehr Fahrgäste ohne Tickets fest. Warum den sogenannten Schwarzfahrern empfindliche Strafen drohen und welche Rolle die Ticketpreise dabei spielen.

Kein Bahnticket aus Geldnot? Mehr „Schwarzfahrer“ in Sachsen-Anhalt erwischt

Wer ohne Ticket mit der Bahn fährt, zahlt in der Regel zunächst 60 Euro. In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Schwarzfahrer zuletzt gestiegen.

Halle/MZ - Das Neun-Euro-Ticket ist passé, das Deutschlandticket manchen offenbar zu teuer: Kontrolleure in Sachsen-Anhalt haben in Zügen und Straßenbahnen wieder mehr sogenannte Schwarzfahrer erwischt. Bis September zählten die Verkehrsbetriebe in Zügen im Land rund 3.200 Fahrgäste ohne Ticket, wie die Bundespolizei auf MZ-Anfrage mitteilte. Das entspricht rechnerisch einem Anstieg um etwa einem Viertel zum Vorjahreszeitraum.