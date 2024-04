Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Der Gründungsboom bei Cannabis-Clubs ist in Sachsen-Anhalt bisher ausgeblieben. In diesen Vereinigungen soll ab Juli Hanf angebaut und dann an Mitglieder abgegeben werden. Doch bisher besteht nur ein Club in Bernburg (Salzlandkreis), in Magdeburg soll einer gegründet werden. „Die Vereine werden auch in kommenden Monaten nicht viel mehr werden“, schätzt Angelika Saidi vom Hanfverband Halle-Saalekreis ein. In Halle hatte sich ein Verein bereits wieder aufgelöst.