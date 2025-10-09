Vorkommen in der Tiefe Kann Rohstoff aus Sachsen-Anhalt die Energiewende treiben? Wie Wirtschaftsminister Schulze den Lithium-Fund bewertet
Das Unternehmen Neptune Energy hat die Entdeckung einer riesigen Lithium-Fundstelle bekanntgegeben. Lässt sich damit auch etwas anfangen?
09.10.2025, 12:06
Magdeburg/MZ - Ein in der Altmark entdecktes Vorkommen von Lithium weckt Erwartungen: Der Rohstoff, der für Batterien in Elektrofahrzeugen benötigt wird, gilt als zentral für die Umsetzung der Energiewende.