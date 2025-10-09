weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Vorkommen in der Tiefe: Kann Rohstoff aus Sachsen-Anhalt die Energiewende treiben? Wie Wirtschaftsminister Schulze den Lithium-Fund bewertet

Vorkommen in der Tiefe Kann Rohstoff aus Sachsen-Anhalt die Energiewende treiben? Wie Wirtschaftsminister Schulze den Lithium-Fund bewertet

Das Unternehmen Neptune Energy hat die Entdeckung einer riesigen Lithium-Fundstelle bekanntgegeben. Lässt sich damit auch etwas anfangen?

Von Hagen Eichler 09.10.2025, 12:06
Tief unter dieser Anlage des Unternehmens Neptune Energy liegt der jetzt entdeckte Vorkommen.
Tief unter dieser Anlage des Unternehmens Neptune Energy liegt der jetzt entdeckte Vorkommen. (Foto: Andreas Stedtler)

Magdeburg/MZ - Ein in der Altmark entdecktes Vorkommen von Lithium weckt Erwartungen: Der Rohstoff, der für Batterien in Elektrofahrzeugen benötigt wird, gilt als zentral für die Umsetzung der Energiewende.