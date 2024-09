1997 wurde der 36-jährige Jürgen Rose sterbend in Dessau gefunden: Bis heute glaubt seine Witwe an einen vertuschten Mord durch Polizisten. Sie stellte Strafanzeige - diese soll nun durch die Staatsanwaltschaft Halle geprüft werden.

Iris Rose (links), Witwe des 1997 in Dessau gestorbenen Jürgen Rose. Sie glaube, dass ihr Mann von Polizisten misshandelt und zum Sterben zurückgelassen wurde.

Halle/MZ. - Der ungeklärte Todesfall Jürgen Rose aus dem Jahr 1997 könnte erneut ein Fall für Sachsen-Anhalts Justiz werden. Die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg erklärte am Donnerstag gegenüber der MZ, dass eine vorliegende Strafanzeige gegen vier Polizisten wegen Mordverdachts an die Staatsanwaltschaft Halle zur Prüfung weitergeleitet werden solle.