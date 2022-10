Jeder zehnte Zug im Regionalverkehr fiel 2021 in Sachsen-Anhalt aus

In Sachsen-Anhalts Regional- und S-Bahnverkehr spitzt sich die Lage zu: 2021 fiel fast jeder zehnte Zug aus - damit verdoppelte sich die Quote seit 2017. Erstmals liegen detaillierte Statistiken zu den Gründen offen.

In Sachsen-Anhalt fiel 2021 fast jeder zehnte Zug im Regional- und S-Bahnverkehr aus.

Magdeburg/MZ - Die Zahl der Zugausfälle in Sachsen-Anhalts Regional- und S-Bahn-Verkehr hat sich innerhalb von fünf Jahren fast verdoppelt. Das geht aus neuen Daten des Verkehrsministeriums in Magdeburg hervor, die der MZ vorliegen. Demnach fiel 2021 fast jede zehnte Fahrt aus – Passagiere mussten damit in gut 57.000 Fällen auf einen ursprünglich geplanten Zug verzichten. Nicht Teil der Statistik sind Fernverkehrszüge wie IC und ICE.