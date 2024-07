Dessau-Roßlau/MZ. - Die Frage, die Peter Fitzek der Berufungskammer des Landgerichts Dessau am ersten Tag des Prozesses gegen ihn mitgab, lautete: Ist das von ihm 2012 in Wittenberg gegründete „Königreich Deutschland“ ein nach dem Völkerrecht anzuerkennender Staat? Der 58-Jährige sieht das so. Und darauf gründeten sich auch zwei Verfahrensanträge, die er zum Prozessauftakt am Montag stellte. Mit ihnen wollte er das Dessauer Gericht als für ihn als Staatsoberhaupt nicht zuständig erklären. Staatsoberhäupter genießen nämlich Immunität.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.