Die USA verhängen Sanktionen gegen ein internationales Beschaffungsnetzwerk, das Material für Irans Raketenprogramm geliefert haben soll. Auf der Schwarzen Liste steht auch ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt.

Unter Donald Trump gehen die USA gegen ein internationales Netzwerk vor, das Material für Irans Raketenprogramm beschafft haben soll. Auf der Sanktionsliste steht auch eine Firma aus Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/MZ - Die USA haben Sanktionen gegen 32 Firmen und Einzelpersonen verhängt, weil sie Chemikalien und Bauteile für Irans Raketen- und Drohnenprogramm beschafft haben sollen. Neben Akteuren aus China, der Türkei und Indien steht auch ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt auf der Schwarzen Liste – das berichtete am Donnerstag zuerst die „Berliner Zeitung“.