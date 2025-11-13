weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Hilfe für Irans Raketenprogramm? USA setzen Firma aus Sachsen-Anhalt auf Sanktionsliste

Die USA verhängen Sanktionen gegen ein internationales Beschaffungsnetzwerk, das Material für Irans Raketenprogramm geliefert haben soll. Auf der Schwarzen Liste steht auch ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 14.11.2025, 15:30
Unter Donald Trump gehen die USA gegen ein internationales Netzwerk vor, das Material für Irans Raketenprogramm beschafft haben soll. Auf der Sanktionsliste steht auch eine Firma aus Sachsen-Anhalt.
Unter Donald Trump gehen die USA gegen ein internationales Netzwerk vor, das Material für Irans Raketenprogramm beschafft haben soll. Auf der Sanktionsliste steht auch eine Firma aus Sachsen-Anhalt. (Foto: picture alliance/dpa/AP | Alex Brandon)

Magdeburg/MZ - Die USA haben Sanktionen gegen 32 Firmen und Einzelpersonen verhängt, weil sie Chemikalien und Bauteile für Irans Raketen- und Drohnenprogramm beschafft haben sollen. Neben Akteuren aus China, der Türkei und Indien steht auch ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt auf der Schwarzen Liste – das berichtete am Donnerstag zuerst die „Berliner Zeitung“.