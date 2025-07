Hüskens will für Intercity-Stopps in Sachsen-Anhalt kämpfen

Ein Doppelstock-IC am Flughafen Leipzig/Halle.

Magdeburg/MZ - Die sachsen-anhaltische Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) hat die Bundesregierung aufgefordert, die geplante Kürzung von Intercity-Verbindungen in Sachsen-Anhalt zu verhindern. Die MZ hatte berichtet, dass die bundeseigene Deutsche Bahn IC-Halte in Naumburg und Weißenfels streichen will.