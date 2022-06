Intel-Chef zu Chipfabrik in Magdeburg: „Wir schreiben Geschichte“

So soll der Campus der beiden Chipfabriken in Magdeburg aussehen.

Magdeburg/MZ - Der Chef des weltgrößten Chip-Herstellers Intel, Pat Gelsinger, gibt Magdeburg einen neuen Namen: „Silicon Junction“. In Anlehnung an das „Silicon Valley“ im US-Bundesstadt Kalifornien, der Heimat fast aller großen US-Hightech-Unternehmen wie Google und Apple, soll die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts nun zum Knoten (Junction) für die fortschrittliche Chip-Produktion in Europa werden. „Wir schreiben gerade Geschichte“, sagte Gelsinger am Dienstag in einem halbstündigen Videostream.