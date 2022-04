In Sachsen-Anhalt werden die Tafeln überrannt - doch die Regale sind leer

Immer mehr Menschen stehen für Lebensmittel an. Doch die Supermärkte spenden weniger. Einige Tafeln müssen Hilfesuchende abweisen. Warum die Not so groß ist.

Halle/MZ - Die Situation der Tafeln in Sachsen-Anhalt spitzt sich immer weiter zu: Die Zahl der Hilfsbedürftigen steigt, aber es gibt zu wenige Lebensmittelspenden. „Wir sind in einer Krisensituation“, sagt Andreas Steppuhn. Laut dem Vorsitzenden der Tafeln in Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Kunden um 20 bis 30 Prozent gestiegen. „Vor allem in Halle und Magdeburg ist der Andrang groß, zuletzt durch die starke Nachfrage ukrainischer Flüchtlinge.“ Gleichzeitig kommen weniger Lebensmittel bei den Tafeln an. Steppuhn ruft zu mehr Spenden auf und fordert finanzielle Hilfen der Politik.