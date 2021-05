In Lkw gerast: Transporter-Fahrer stirbt bei Unfall auf der A2

Bei dem Unfall auf der A2 starb am Sonntagabend ein Beteiligter.

Uhrsleben - Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 nahe Uhrsleben ist am Sonntagabend ein Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit einem Kleintransporter ungebremst in einen vor ihm fahrenden Lkw. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der Kleintransporter wurde durch den Unfall komplett zerstört. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. (mz)