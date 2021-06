In die Pflegeheime Sachsen-Anhalts kehrt teils Normalität zurück

Mehr Besucher, kleine Konzerte oder Sportaktivitäten: Dank Impfungen und niedriger Infektionszahlen hat sich der Alltag in den Pflegeheimen wieder etwas normalisiert. Die Bewohner atmen auf.

Magdeburg/Wernigerode - Kaum Freizeitangebote und zwischenzeitlich nicht mal Besuch: Durch die Pandemie war der Alltag von Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflege- und Seniorenheimen monatelang stark eingeschränkt. Seitdem viele der älteren Menschen geimpft sind, gibt es Stück für Stück Lockerungen und damit auch Freiheiten zurück.

Hanna Baumann lebt in einem Seniorenheim. Sie würde gerne mehr lesen, was aber wegen einer Operation an den Augen nicht so gut geht. Stattdessen genieße sie im Moment das gute Wetter und gehe gerne spazieren, erzählt die 85-Jährige am Telefon. Sie wohnt in der Volkssolidarität-Seniorenresidenz „Am Eiskellerplatz“ in Magdeburg. „Ich würde gerne auch mal hier in der Nähe in die Geschäfte gehen, mal einkaufen“, sagt sie. Aber das sei ja nun alles so langsam wieder möglich.

Am Eiskellerplatz sind fast alle Bewohner geimpft. Man habe die Erleichterung richtig gemerkt, sagt Einrichtungsleiterin Cornelia Stegemann, die auch stellvertretende Vorsitzende der Landesseniorenvertretung Sachsen-Anhalt ist. Beim ersten Lockdown mussten alle täglichen Angebote - etwa die Gruppenaktivitäten und kulturellen Veranstaltungen - auf ein Minimum reduziert werden. Viele ältere Menschen hätten sich auch alleingelassen gefühlt. „Das haben wir versucht, mittels Personals zu überbrücken“, so Stegemann. Jetzt sei wieder alles im Aufbruch. Es gebe wieder Musiknachmittage, Sportangebote, Vorlesungen und eine tagesstrukturelle Betreuung.

Auch im Pflegeheim „Sonneck-Herzfriede“ des Diakonischen Werks in Wernigerode im Harz kehrt langsam ein Stück weit Normalität ein. Die Situation sei für die Menschen schon einfacher geworden und das merke man an der Stimmung, sagt Leiterin Katharina von Hoff. „Manche vermissen trotzdem noch vieles und fragen nach.“

Jeden Mittwoch finden im Außenbereich mit viel Abstand kleinere und jetzt auch wieder etwas größere Konzerte statt. Die Bewohner sitzen bei gutem Wetter wieder unter Bäumen im Schatten oder an Büschen und Blumen, manch einer trägt einen Sonnenhut, beschreibt von Hoff. „Sie genießen das Gefühl der Freiheit: Aufatmen, Durchatmen!“ Zwei Damen hätten nach dem Bläserkonzert am vergangenen Mittwoch zu ihr gesagt, wie schön der Tag doch gewesen sei.

Die Bewohner müssen zwar keine FFP2-Masken mehr tragen, für die Mitarbeiter gilt bei sogenannten Gesichts-nahen Kontakten allerdings weiter eine Maskenpflicht - das betreffe nahezu den gesamten Dienst, sagt von Hoff. „Das wird von vielen als sehr anstrengend empfunden.“ Eine große Erleichterung sei jedoch, dass die Mitarbeiter nicht mehr in speziellen Schutzkitteln herumlaufen müssen, so die Leiterin.

Nach Angaben des Landesverwaltungsamts leben derzeit rund 40.000 Menschen in den rund 470 stationären Pflegeeinrichtungen in Sachsen-Anhalt.

Alten- und Pflegeheime: Regeln für Besucher zuletzt stark gelockert

Die Hygienestandards sind in den Einrichtungen weiterhin sehr hoch, berichtet auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK). „Wir registrieren daher noch immer einen enormen Mehrverbrauch an Hygiene- und Schutzmaterialien“, sagt DRK-Landesgeschäftsführer Carlhans Uhle. Das Betreten der Einrichtungen sei beispielsweise nur mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Außerdem müssten noch immer die Abstands- und Hygiene-Regeln eingehalten werden. Auch regelmäßige Schnelltests gibt es laut Uhle weiterhin.

Die 85 Jahre alte Hanna Baumann aus Magdeburg wird regelmäßig besucht. Sie berichtet: „Der Besuch muss sich natürlich anmelden und wird auch getestet.“ Eine Bekannte sei voll geimpft und müsse nur ihren Impfpass vorzeigen.

Die Regeln für Besucher wurden dank niedriger Infektionszahlen zuletzt stark gelockert. Bei einer Inzidenz über 50 dürfen zeitgleich fünf Personen aus maximal zwei Haushalten zu Besuch in die Alten- und Pflegeheime kommen. Liegen die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stabil unter 50, entfällt die Zwei-Haushalte-Regel. Geimpfte und Genese würden bei den höchstens fünf Besuchern nicht mitgezählt, erklärt DRK-Geschäftsführer Uhle. (dpa)