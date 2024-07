In 245 Jahren nur eine einzige Kontrolle - Mindestlohnprüfer meiden Sachsen-Anhalt Höfe

Magdeburg/MZ - Landwirte in Sachsen-Anhalt werden fast nie auf Verstöße gegen das Mindestlohngesetz kontrolliert. Im vergangenen Jahr gab es in den 2.200 Betrieben lediglich neun Kontrollen. Rechnerisch werden Agrarunternehmen somit nur einmal in 245 Jahren kontrolliert, weitaus seltener als andere Branchen. Das belegen Zahlen des Bundesfinanzministeriums, die der MZ vorliegen. Nach den Daten gefragt hatte der Bundestagsabgeordnete Jan Korte (Linke).