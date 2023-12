Die Telefonseelsorge in Sachsen-Anhalt hilft bei Einsamkeit und Sorgen – und ist gerade jetzt zunehmend gefragt. In der Bevölkerung wächst die Bereitschaft, anderen Zeit zu schenken.

Halle/MZ. - Krisen, Kriege, Ängste, depressive Stimmung – und die Furcht, an den Weihnachtsfeiertagen alleine zu sein: In Sachsen-Anhalt suchen immer mehr Menschen Rat, Trost und Hilfe bei der Telefonseelsorge. „Die Zahl der Anrufenden steigt von Jahr zu Jahr, wir sind sehr gut ausgelastet“, sagte die Leiterin der Telefonseelsorge Halle, Pfarrerin Gundula Eichert, der MZ. Die Einrichtung ist eine von drei von den großen Kirchen getragenen ökumenischen Telefonseelsorgestellen im Land, die anderen befinden sich in Magdeburg und Dessau. Allein in Halle haben die ausschließlich ehrenamtlich arbeitenden Beraterinnen und Berater in diesem Jahr bisher mehr als 11.500 Anrufe entgegengenommen. Im Jahr 2020 waren es erst 10.230, im vorigen Jahr 12.338. Auch die Zahl der Beratungen per Mail wächst.