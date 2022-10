Immer jünger, immer brutaler - Jugendkriminalität in Sachsen-Anhalt verschärft sich

Nach brutalen Überfällen durch Jugendbanden sollen in Halle Polizei und Ordnungsamt häufiger Streifen vor Schulen fahren. Auch in anderen Teilen Sachsen-Anhalts gibt es immer mehr junge Straftäter. Doch der Justiz sind oft die Hände gebunden.

Halle/MZ - Halle zieht Konsequenzen aus einer sich verschärfenden Jugendkriminalität: Nach zahlreichen Überfällen durch Jugendbanden auf Schüler hat die Stadt angekündigt, im Umfeld der betroffenen Schulen verstärkt Streifen von Polizei und Ordnungsamt einzusetzen. Zuvor hatten sich verzweifelte Mütter an die MZ gewandt, nachdem ihre Kinder auf dem Schulweg und öffentlichen Plätzen mitunter brutal überfallen wurden. In Halle hat die Polizei seit März inzwischen 126 Tatverdächtige mit unterschiedlichen Nationalitäten in diesem Zusammenhang ermittelt und einige Haftbefehle erlassen.