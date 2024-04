Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Jetzt ist der Angeklagte dran, am Dienstagmittag soll Björn Höcke zum ersten Mal in diesem Strafprozess aussagen. Eigentlich wäre es gar nicht nötig, dass der AfD-Politiker dafür extra aufsteht, sagt Richter Jan Stengel noch in Richtung des AfD-Politikers. Doch Höcke steht schon – so hat er seinen Vortrag offenbar vorbereitet. „Ich bin tatsächlich völlig unschuldig“, erklärt Höcke. Er habe nicht gewusst, dass er im Mai 2021 eine verbotene nationalsozialistische Losung genutzt habe.