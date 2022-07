Hitzwelle packt Sachsen-Anhalt - neuer Rekord ist möglich

Der Deutsche Wetterdienst hält 40 Grad in Sachsen-Anhalt für denkbar. Das wäre der höchste Wert aller Zeiten - der DGB hofft auf Hitzefrei für Beschäftigte. Wann es wieder kühler wird.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt stehen Tage im Glutofen bevor: Das Hoch Jürgen heizt ab Dienstag ein, der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig erwartet für Sachsen-Anhalt Temperaturen von bis zu 39 Grad Celsius. „Die Hitze liegt gleichmäßig über allen Regionen, vom Burgenlandkreis bis in die Altmark“, sagte der DWD-Meteorologe Jens Oehmichen der MZ. „Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir 40 Grad erreichen.“ Das wäre die höchste je in Sachsen-Anhalt gemessene Temperatur. Der bisherige Rekord stammt aus dem Juni 2019, als die Wetterstation Bernburg 39,6 Grad Celsius registrierte.