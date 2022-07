Erwartet Bernburg den heißesten Tag aller Zeiten?

Bei 39,6 Grad Celsius, gemessen am 30. Juni 2019, steht Bernburgs Hitzerekord. Am Mittwoch könnte er laut neuesten Prognosen übertroffen werden.

Bernburg/MZ - Mit großen Schritten kommt sie angezogen - die heiße Sahara-Luft aus dem Norden Afrikas. Sie soll in diesen Tagen Deutschland Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius bescheren. Damit könnte auch der erst vor drei Jahren aufgestellte Hitzerekord für Bernburg - damals heißeste Stadt des Jahres bundesweit - schon wieder fallen. Am 30. Juni 2019 wurden 39,6 Grad gemessen. Wird es diesmal sogar noch heißer? Vielleicht! Denn laut Kachelmann-Wetter sind am morgigen Mittwoch in Bernburg 40 Grad drin.