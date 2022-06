Hitzewelle erreicht Sachsen-Anhalt: Das gilt es bei über 30 Grad zu beachten

Magdeburg/DUR/dpa - Sobald der Frühling endet und der Sommer beginnt, graut es einigen bereits vor den heißen Temperaturen. 30 Grad und mehr können viele bereits an ihre körperlichen Grenzen bringen. Doch für andere sind die hohen Temperaturen genau richtig. Gibt es eigentlich eine Temperatur, die fast alle als angenehm empfinden? Es sind viele Faktoren, die beeinflussen, wie jemand eine Temperatur empfindet.

Wetter am Wochenende: Deutlich über 30 Grad in Sachsen-Anhalt

Am Wochenende erlebt Sachsen-Anhalt die erste extreme Hitzewelle des Jahres. Am Samstag werden deutlich über 30 Grad prognostiziert. Und auch am Sonntag wird es nicht viel kälter. Für den Süden und den Osten des Bundeslandes gilt am Samstag eine amtliche Hitzewarnung.

In der Nacht zu Sonntag ist in Teilen von Sachsen-Anhalt zudem eine Tropennacht möglich. Davon spricht man, wenn die Temperaur nicht unter 20 Grad sinkt.

Tipps, um einen kühlen Kopf bei Hitze zu bewahren

Vor allem in der eigenen Wohnung kann die Hitze auf das Gemüt schlagen. Abends in den Schlaf zu finden, kann für einige eine Geduldsprobe sein. Eine lauwarme Dusche kann jedoch Abhilfe schaffen, um den Körper etwas herunterzukühlen. Kalte Duschen sollten allerdings vermieden werden, denn dadurch kann der Körper die Wärme nicht mehr richtig abgeben. Auch mit weiteren Tipps, kann mitunter sogar die Wohnung etwas kühler gehalten werden.

Tipps für richtiges Verhalten bei Hitze. Foto: dpa Grafik

Ab wann haben Schüler Hitzefrei?

Bei 30 Grad und mehr macht Lernen keinen Spaß. Ab welchen Temperaturen die Schüler in Sachsen-Anhalt das Klassenzimmer gegen den Badesee tauschen können, ist genau festgelegt.

Gibt es auch Hitzefrei für Arbeitnehmer?

Nicht nur in der Wohnung kann die Wärme für Beeinträchtigungen sorgen, sondern auch auf der Arbeit. Ist es zu heiß zum Arbeiten, gibt es in der Schule hitzefrei. In den Genuss kommen Arbeitnehmer nicht. Aber ab bestimmten Temperaturen muss auch der Arbeitgeber tätig werden.

Tipp gegen Hitze: Viel trinken bei heißem Wetter

Bei Hitze ist Trinken angesagt - am besten deutlich mehr als die üblichen 1,5 Liter. Dabei bringt es aber nichts, auf Vorrat zu trinken. Denn der Körper kann Wasser nicht speichern. Besser ist es, über den Tag verteilt, Flüssigkeiten zu sich zu nehmen - etwa alle zwei Stunden ein Glas. Doch wer sein Glas über hat oder sowieso kein passionierter Wassertrinker ist, für den gibt es Möglichkeiten, um sich selbst zu überlisten.

Vorsicht vor Waldbränden

Aktuell ist es in Sachsen-Anhalt nicht nur sehr warm - es ist vor allem viel zu trocken. Das trifft besonders die Wälder, in denen aktuell ein kleiner Funke bereits einen verheerenden Waldbrand auslösen kann. Wer sich bei der Hitze also im Wald abkühlen will, sollte extrem vorsichtig sein.

Perfekte Durstlöscher für "Trink-Muffel"

Wer bereits an milden Tagen Probleme hat ausreichend zu trinken, kann auch mit Lebensmitteln für einen guten Wasserhaushalt sorgen. Viele Obst- und Gemüsesorten bestehen nämlich aus mindestens über 70 Prozent Wasser. Neben Melone und Gurke gibt es auch Lebensmittel, die den einen oder anderen überraschen dürften.

Hitze kann lebensgefährlich für Tiere werden

Doch nicht nur für den Menschen kann die Hitze gefährlich werden. Auch Tiere haben mit hohen Temperaturen zu kämpfen. Noch immer gibt es Besitzer, die ihre Tiere bei Wärme im Auto lassen. Doch bereits ab 20 Grad herrschen im Auto nach einer Stunde 46 Grad. Aber was ist eigentlich erlaubt, wenn ein Passant ein Tier in Not und eingeschlossen im Auto findet?

Wer die Hitze trotz aller Tipps noch immer nicht aushalten kann, sollte daran denken, dass der nächste Winter nicht weit entfernt ist.