EIL:
Beschaffung von Chemikalien Hilfe für Irans Raketenprogramm? USA setzen Firma aus Sachsen-Anhalt auf Sanktionsliste
Die USA verhängen Sanktionen gegen ein internationales Beschaffungsnetzwerk, das Material für Irans Raketenprogramm geliefert haben soll. Auf der Schwarzen Liste steht auch ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt.
Aktualisiert: 13.11.2025, 18:04
Magdeburg/MZ - Die USA haben Sanktionen gegen 32 Firmen und Einzelpersonen verhängt, weil sie Chemikalien und Bauteile für Irans Raketen- und Drohnenprogramm beschafft haben sollen. Neben Akteuren aus China, der Türkei und Indien steht auch ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt auf der Schwarzen Liste – das berichtete am Donnerstag zuerst die „Berliner Zeitung“.