Teures Erdgas Heizkosten-Hammer in Sachsen-Anhalt: Erste Wohnungsfirmen heben Mieten um hunderte Euro an

Die ersten großen Wohnungsfirmen in Sachsen-Anhalt - wie in Wolfen und in Quedlinburg - heben die Abschläge für die Heizkosten um das Dreifache an. Was die betroffenen Mieter nun tun können.