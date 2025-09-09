Beleidigungen, Einschüchterungen, Gewalt: Junge Rechtsextremisten nehmen immer häufiger Christopher Street Days ins Visier. Warum ihr Auftreten an die 90er Jahre erinnert.

Hass und Gewalt: Wie junge Neonazis gegen die queere Szene vorgehen

Die rechtsextreme Szene macht mobil gegen Christopher Street Days: Hier demonstrieren die Jungen Nationalisten (JN), die Jugendorganisation der Partei „Die Heimat“ (ehemals NPD), gegen den CSD in Wittenberg.

Halle/MZ - Die queere Szene wird zunehmend zum Feindbild junger Rechtsextremisten. Die Sicherheitsbehörden in Sachsen-Anhalt rechnen mit wachsenden Störaktionen gegen Christopher Street Days (CSDs), bei denen Lesben, Schwule und andere queere Menschen auf ihre Rechte und ihre Situation aufmerksam machen.